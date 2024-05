Che belle le domeniche a tavola a casa di mamma! Piccolo vadevecum sul pranzo all' italiana che in molti non capiscono

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 26 maggio 2024) Ci sono paesi dove il convivio non è una priorità. In molte culture, il momento del pasto non riveste un'importanza centrale come avviene in Italia. In nazioni come gli Stati Uniti o il Giappone, il ritmo frenetico della vita quotidiana spesso porta a consumare pasti rapidi e individuali, senza l'enfasi sulla convivialità. Negli Stati Uniti, ad esempio, è comune mangiare fuori o ordinare cibo da asporto, spesso consumandolo in macchina da soli, o davanti alla televisione. In Giappone, nonostante l'attenzione alla qualità e alla presentazione del cibo, i pranzi veloci nei ristoranti di ramen o sushi sono all'ordine del giorno, con un'attenzione maggiore all'efficienza piuttosto che al momento conviviale. Questo contrasta nettamente con la cultura, dove il pasto è un'occasione di socializzazione e celebrazione, un momento per riunirsi con famiglia e amici, condividendo non solo il cibo ma anche la compagnia e le conversazioni.