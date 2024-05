Charles Leclerc trionfa al Gp di Monaco - il ritorno alla vittoria dopo quasi due anni Terzo Sain - Verstappen sesto – Le foto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024)davanti al suo pubblico nel Gp di, per la prima volta in carriera,una partenza funestata dagli incidenti eaver condotto la gara in testa dall’iniziofine senza troppe preoccupazioni. Il pilota monegasco non vinceva dal 10 luglio 2022, quando conquistò il Gp d’Austria,e ultimo della sua stagione. Poi nel 2023 5 pole position e altre 3 – finora – nel 2024, ma nessuna prima posizione finale. Gli ultimi successi Ferrari sono entrambi targati Carlosz: a Singapore nel 2023 e in Australia in questa stagione.