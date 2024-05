Cesena Shpendi | Qui mi sento a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Si vince e si perde insieme, altrimenti più che al calcio è meglio pensare allo sci. Però è incontestabile che in calce alle pagine di gloria della stagione bianconera 2023-24, la firma di Cristianè una di quelle scritte in grassetto e con doppia sottolineatura. L’attaccante albanese classe 2003, ha chiuso il campionato con 20 gol (compresa una tripletta rifilata al Pontedera), 6 assist e una capacità innata di piazzare la zampata decisiva nei momenti topici del torneo. Cristian, buone vacanze... "Ringrazio e auguro lo stesso a tutti i tifosi del". Dal telefono non si avverte lo sciabordio delle onde… "Sono ancora qui in città. Resterò qualche giorno ae poi mi sposterò a Fano, dalla mia famiglia, per trascorrere un po’ di tempo con loro. Ne ho bisogno. Dopo di che…". Cosa? "Si torna al lavoro in campo. L’estate è un periodo fondamentale per un calciatore.