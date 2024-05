CdS – quanto chiede il Torino e la strategia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-25 09:26:40 Riportiamo di seguitopubblicato poco fa dal Corriere: ROMA – Ringiovanire la rosa, inserire giocatori di qualità e che possano essere considerati anche degli asset in futuro. La rivoluzione in casa Roma sta per cominciare e con l’arrivo di Florent Ghisolfi a Trigoria anche il listone di mercato condiviso con De Rossi sta cominciando a prendere forma. E uno dei nomi tenuti fortemente in considerazione per la fascia destra è quello di Raoul Bellanova, l’esterno rivelazione del. Inevitabile, verrebbe da dire vista l’ottima stagione disputata dal ventiquattrenne che è entrato anche nella lista dei convocati di Spalletti per l’Europeo, naturale anche per le caratteristiche del giocatore che piace sia a Daniele De Rossi che al nuovo direttore sportivo. «Ho mille nomi in mente per il mercato e mi chiamano duemila procuratori al giorno», la battuta del tecnico di qualche giorno fa.