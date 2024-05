Cavalieri - il sogno termina in semifinale | passa il Cus Torino

(Di domenica 26 maggio 2024) Prato, 26 maggio 2024 - “Spiace per il risultato finale, ma posso solo ringraziare questa squadra che ha evidenziato un miglioramento incredibile, della quale sono orgoglioso. Il nostro obiettivo primario, ancora prima della promozione, era quello di andare nella nuova Serie A1 e ci eravamo comunque riusciti. Ringrazio tutti per questi sei anni di mandato”. Il presidente Francesco Fusi ha così salutato il gruppo, nella sua ultima partita da numero uno deiUnion coincisa con la sconfitta contro il Cus, nelladi ritorno dei playoff di Serie A svoltasi a Grugliasco. A capitan Puglia e compagni, reduci dalla vittoria per 37-24 maturata al Chersoni, sarebbe bastata anche una sconfitta di misura perre il turno ed accedere all'ultimo atto del campionato.

