Catania - incendio al bar ‘Cioccolato Caffè’ al lungomare | arrestato il titolare e un complice

(Di domenica 26 maggio 2024) Il 23 maggio 2024, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato diha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 20 maggio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di tre soggetti, di 39, 40 e 42 anni, in quanto gravemente indiziati, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, dei delitti didoloso, fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di congegni micidiali aggravati e favoreggiamento personale. Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dalla locale Squadra Mobile – Sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. della Polizia di Stato, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento del 42enne e del 40enne nella commissione del reato didi un immobile, verificatosi la notte del 2 aprile 2024, in danno di un noto esercizio commerciale, ubicato presso ildi, con una propagazione delle fiamme di entità tale da comportare, per ragioni di incolumità, l’evacuazione dell’intero stabile presso cui era allocato il suddetto esercizio commerciale.