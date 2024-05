(Di domenica 26 maggio 2024) Esordio nei playoff nazionali di Eccellenza per il. Avverrà oggi, in casa, contro l’Uni1938, avversario dei biancoverdi nel primo turno. Fischio d’inizio al Mancini alle ore 18, posticipato rispetto al solito orario poiché le strade intorno allo stadio saranno interessate dalla gara ciclistica internazionale Due Giorni Marchigiana. E’ unche si presenta non al completo. Quattro le assenze nel gruppo allenato da Marco Giuliodori. Oltre che Imbriola, Braconi e capitan Fabbri, tutti squalificati per una giornata, non ci sarà neanche Kurti, infortunato. Assenze pesanti (Kurti e Braconi hanno deciso con i loro gol le partite nei playoff regionali), ma qualità ed esperienza le garantisce nei locali un certo Alessio Cannoni, centrocampista centrale, classe 1993, che può vantare presenze in Lega Pro e D. "I playoff sono partite particolari - esordisce così Cannoni -.

Castelfidardo sfida il Pomezia per la D - castelfidardo sfida il Pomezia per la D - Esordio nei playoff nazionali di Eccellenza per il castelfidardo contro l'UniPomezia 1938. Assenze importanti ma fiducia nel gruppo e nell'esperienza di Cannoni. Obiettivo: la promozione in Serie D. ilrestodelcarlino

Castelfidardo-Unipomezia, filardensi verso il primo round con quattro assenze - castelfidardo-Unipomezia, filardensi verso il primo round con quattro assenze - PLAYOFF NAZIONALI ECCELLENZA - Andata in casa: squalificato Braconi, out anche Fabbri, Imbriola e Kurti Tutto pronto per la sfida della prima gara di andata di play-off d’Eccellenza Nazionali tra il C ... youtvrs

Torneo Città di Castelfidardo, sedici squadre per la gloria - Torneo Città di castelfidardo, sedici squadre per la gloria - Lunedì inizia la seconda edizione della kermesse per Under 16 Sono pronte ai blocchi di partenza le sedici squadre che da lunedì prossimo si lanceranno alla conquista del 2° Trofeo Città di Castelfida ... youtvrs