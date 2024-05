Casargo - precipita in un burrone ma sopravvive | il cane Luna salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024)(Lecco), 26 maggio 2024 –ta per 250 metri in un. E' sopravvissuta non si sa come alla caduta: sebbene sia un meticcio anziano e all'apparenza un poco malconcio, forse ha sette vite, come i gatti, anche seè un. Non riusciva però più a risalire il dirupo. Abbaiava disperata, guaiva, piangeva. A soccorrerla, recuperarla e riportarla dalla sua “mamma” e dal suo “papa” ci hanno pensato idelvolontari del distaccamento di Bellano e della squadra Saf, specialisti in interventi speleo alpino fluviale. Idelsi sono calati con corde e imbrachi nel baratro. Nonostante la fitta vegetazione che la nascondeva, sono riusciti a individuarla seguendo i suoi lamenti sempre più flebili, perchéera quasi allo stremo delle forze.