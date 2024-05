Carta igienica - prezzi folli | aumenti del 44 - colpa anche della guerra in Ucraina Tre milioni di alberi finiscono nel wc

Non c’è tregua, il carovita ci insegue anche dove nessun altro lo fa: in bagno . Secondo i dati del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) negli ultimi 3 anni il costo della carta igienica è salito del 44%. Una confezione da 4 rotoli costa va in media nel 2021 1,74 euro , mentre oggi, per la stessa confezione, si paga mediamente 2,51 euro. ilfattoquotidiano

