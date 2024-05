Carta igienica - aumenti folli negli ultimi anni | ecco le città in cui costa di più

(Di domenica 26 maggio 2024) In soli treil prezzo si è incrementato del 44%: a Bolzano l'impatto più pesante, con 3,40 euro per 4 rotoli.

Joel Esciua, presidente del Livorno, è stato accolto in città da due bombe carta fatte esplodere di notte sotto l’hotel dove alloggia. Inoltre, fuori dalla struttura è stato esposto uno striscione con l’eloquente scritta “Esciua via da Livorno“. sportface

Uno dei prodotti più utilizzati, la carta igienica, ha subito in Italia un sensibile rincaro, con i prezzi al dettaglio che, negli ultimi 3 anni, sono saliti in media del +44%. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali con quelli in vigore nel 2021. quotidiano

Uno dei prodotti più utilizzati, la carta igienica, ha subito in Italia un sensibile rincaro, con i prezzi al dettaglio che, negli ultimi 3 anni, sono saliti in media del +44%. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull'osservatorio Mimit, mettendo a confronto i prezzi attuali con quelli in vigore nel 2021. quotidiano

Volano i prezzi della carta igienica - Volano i prezzi della carta igienica - Uno dei prodotti piu' utilizzati, la carta igienica, ha subito in Italia un sensibile rincaro del +44% negli ultimi 3 anni. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc). Una confezio ... informazione

Inflazione, colpo di coda ma il trend è segnato - Inflazione, colpo di coda ma il trend è segnato - In soli tre anni il prezzo si è incrementato del 44%: a Bolzano l'impatto più pesante, con 3,40 euro per 4 rotoli ... ilgiornale

Boom dei prezzi della carta igienica in un triennio: a Lucca rincari sotto la media - Boom dei prezzi della carta igienica in un triennio: a Lucca rincari sotto la media - Uno dei prodotti più utilizzati da ogni cittadino nel suo intero ciclo di vita ha subito in Italia un sensibile rincaro, con i prezzi al dettaglio che, negli ultimi 3 anni, sono saliti in media del ... luccaindiretta