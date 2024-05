Carosello Carosone - tutto quello che c’è da sapere sul film relativo alla vita e alla carriera di Renato Carosone

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 26 maggio 2024)è stato uno dei massimi rappresentanti della storia musicale italiana e uno dei simboli degli anni ’50 come autore ed interprete di brani divenuti iconici. A distanza di 23 anni esatti dsua scomparsa (l’artista morì il 20 Maggio del 2001), Rai Uno gli dedica la prima serata di Domenica 26 Maggio con la messa in onda di, ilbiografico firmato da Lucio Pellegrini che ne ripercorre le tappe salienti dellae della. Eccoche c’è da: la trama in breve e il cast Siamo a New York nel 1958. Il giovane cantante e musicista napoletanoprova le canzoni che intonerà al concertoCarnegie Hall, che sarà la sua consacrazione a livello internazionale. Seduto davanti all’immancabile pianoforte, l’artista partenopeo ricorda la nascita di pezzi cult come Tu vuò fa l’americano, Torero e O’ Sarracino.