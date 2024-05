Carmine Recano - il comandante di Mare Fuori si è sposato – Foto

(Di domenica 26 maggio 2024)si è. L’attore napoletano, che in “” presta il volto aldi polizia penitenziaria Massimo su Perizona.it .

Mare Fuori, matrimonio romantico per un amato protagonista: le foto - Mare Fuori, matrimonio romantico per un amato protagonista: le foto - Infatti, Carmine recano si è sposato in queste ore. Sui social le immagini… Tanti auguri ad uno dei protagonisti assoluti della serie di successo Mare Fuori. Infatti, “il comandante”, Carmine recano ... donnaglamour

“Carmine Recano di Mare Fuori: Matrimonio da Sogno con Donatella Tipaldi nel Castello di Acerra” - “Carmine recano di Mare Fuori: Matrimonio da Sogno con Donatella Tipaldi nel Castello di Acerra” - Contesto: 'attore Carmine recano, noto per il suo ruolo di 'comandante' nella serie televisiva 'Mare Fuori', ha recentemente celebrato il suo matrimonio con ... occhioche

Mare Fuori, amato protagonista della serie si è sposato! (Video) - Mare Fuori, amato protagonista della serie si è sposato! (Video) - L'amatissimo protagonista di Mare Fuori è convolato a nozze sorprendendo i fan della serie tv targata Rai. Ecco il video delle nozze. isaechia