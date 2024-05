Carmine Recano di Mare Fuori si è sposato - chi è la moglie Doantella Tipaldi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024)si èlo scorso sabato 25 maggio presso il Castello di Acerra. Il Comandante inè convolato a nozze con la compagna. Castello di Acerra, in provincia di Napoli, alla presenza di numerosi invitati. Come si vede da alcune immagini e video condivisi sui social, dopo aver percorso un lungo ‘tappeto bianco‘, i festeggiamenti si sono svolti all’aperto in un giardino allestito nei minimi dettagli, tra buffet, fiori bianchi e una torta a più piani che gli sposi hanno tagliato emozionati. Non si sa, al momento, se all’evento hanno partecipato anche alcuni attori della popolare serie, dove l’attore interpreta il personaggio di Massimo Esposito.e Donatella, dopo aver percorso un lungo ‘tappeto bianco‘, hanno festeggiato con gli invitati nella location dove i festeggiamenti si sono svolti all’aperto in un giardino allestito nei minimi dettagli.