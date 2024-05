Cari telespettatori - è da po’ che non ci si vede | lo spot di Meloni su La7 che deride la stessa rete Formigli | Insulto a milioni di persone

(Di domenica 26 maggio 2024) “di La7, è da un po’ che non ci si. Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia, dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell’Italia”. Un esordio sarcastico, una frecciata aie un attacco poco velato allaLa7 e ai giornalisti che nei loro studi dibattono e talvolta criticano l’operato del governo. Inizia così loelettorale che Giorgiaha registrato per La7 e andato in onda nelle scorse ore.

