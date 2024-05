Cari telespettatori di La7 Meloni gela i salotti radical-chic

(Di domenica 26 maggio 2024) L'ironia del premier che ha smontato quasi due anni di propaganda portata avanti dai programmi di La7 non è piaciuta a Formigli, convinto che "mezzo Paese" corrisponda 900mila di italiani che guardano il suo programma.

