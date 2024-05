Caressa | Inzaghi - col Porto sapevamo una cosa Intelligente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Fabioè prodigo di elogi per Simone, nominato a merito il miglior allenatore della Serie A dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter. A Sky Sport il noto telecronista rivela anche un retroscena sulla sfida dello scorso anno in Champions League contro il. STRAVINTO – 93 punti che possono diventare 96 questa sera in Verona-Inter. Ventesimo scudetto. Seconda stella. Due trofei in questa stagione con la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio. Una stagione pazzesca quella di Simonesulla panchina nerazzurra, grazie alla quale continua a prendersi i meritati elogi per un lavoro che parte da lontano e che lo ha visto superare diversi ostacoli e momenti difficili. Fino ad arrivare a prendersi le sue soddisfazioni che, in vista delle prossime stagioni, possono solo che migliorare.