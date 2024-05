Carambola al passaggio a livello Anziano parroco in Rianimazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Un sacerdote di 88 anni è rimasto ferito in modo grave l’altra sera in un tamponamento all’altezza delsulla Statale 494 tra Castello d’Agogna e Zeme. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21 e, secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Gravellona Lomellina, intervenuti per i rilievi, la Suzuki Baleno del sacerdote ha urtato una Ford Puma che a sua volta ha centrato una Mercedes, entrambe ferme perché le barriere delerano abbassate. Non sono chiare le ragioni per cui l’prete non si è fermato, tutte le ipotesi sono al vaglio. Soccorso dal personale medico del 118, il sacerdote è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano dove, considerate le condizioni e l’età, è stato ricoverato in. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Mortara che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte nellae la sede stradale.

Ancora una mattinata di disagi per i pendolari della Milano-Mortara. E non solo. Tutto a causa di un guasto al passaggio a livello di viale Mazzini, situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria cittadina. Una sbarra si è bloccata a mezza altezza ed è tornata funzionante solo dopo l’intervento dei manutentori inviati sul posto dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria. ilgiorno

Pistoia, 17 maggio 2024 – Intorno alle 16,30 è stato necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra Prato Centrale e Pistoia a causa di un passaggio a livello danneggiato da un veicolo. Attivati i tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, nel frattempo ritardi e cancellazioni si sono accumulati creando non pochi disagi ai pendolari e ai viaggiatori in genere. lanazione

