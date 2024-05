Capodrise Insieme - Nicola Cecere | PalArti aperto alle associazioni e più studenti in biblioteca

(Di domenica 26 maggio 2024). “La cultura deve recuperare la dimensione identitaria, collettiva e popolare. Le arti sono patrimonio di tutti e un’amministrazione comunale ha il dovere di renderle accessibili, iniziando con promuovere le sensibilità artistiche del proprio territorio”. Lo dichiara, candidato a sindaco della lista “”. “Sosterremo – aggiunge – gli eventi popolari, identitari e giovanili (come “Putéche”, la “Festa di San Donato”, il “Carnevale delle botti”, la “Festa del cocco”) e recupereremo il festival del folklore “Ce steve ‘na vota”, le cosiddette “Gite dei ricordi” e tutti riti collettivi”. Per quanto riguarda il Palazzo delle Arti, il progetto di rigenerazione deve proseguire. “Lavoreremo – aggiunge– per garantirne la più ampia fruibilità e l’uso non stagionale, a partire dal Cortile delle Muse. Il Palazzo saràai giovani erealtà associative; una stanza del complesso sarà affidatapro loco, che potranno aiutarci nella gestione delle attività”.

Capodrise. Sarà Nicola Cecere ad aprire a Capodrise il tour dei comizi. Il candidato a sindaco della lista “Capodrise insieme” domani, 18 maggio, alle 19:00, sarà in piazza Andrea De Filippo, tra via Santa Croce e viale Italia, per il comizio di presentazione della lista, dal titolo “Le ragioni di una scelta”. casertanotizie

Progetto Città Sane, Perri di Capodrise insieme: “Saremo il primo Comune in Campania” - Progetto Città Sane, Perri di capodrise insieme: “Saremo il primo Comune in Campania” - capodrise. “capodrise sarà il primo Comune in Campania ad aderire al Progetto Città Sane”. Lo annuncia Vincenzo Perri, immuno-ematologo e candidato al ... casertakeste

Villaggio dei Ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore. - Villaggio dei Ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore. - Home > Società > Scuola – Università – Cultura > Villaggio dei Ragazzi: raduno di oltre mille, tra ex allievi e dipendenti, nel nome di Don Salvatore. Si è svolta stamane, nella sede del Villaggio dei ... casertakeste

Ritrovato il ragazzo scomparso da CAPODRISE: era ricoverato in ospedale - Ritrovato il ragazzo scomparso da capodrise: era ricoverato in ospedale - capodrise – Sono state ore di forte apprensione, anzi interi giorni, quelli vissute dalla famiglia del 33enne scomparso lo scorso 10 maggio da capodrise. Jamad El Maidi è stato ritrovato grazie ... casertace