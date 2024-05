(Di domenica 26 maggio 2024)e di altro genere purché di. Saranno quelli che verranno realizzati dalle 35 associazioni, gli enti del terzo settore e i vari soggetti del territorio promotori di, educativi, musicali e legati alla tradizione con carattere di(per il periodo 10/01 - 30/09) che riceverannodal Comune quale sostegno concreto alla loro attività. Le risorse messe a disposizione dal Comune, tramite un avviso, ammontano complessivamente a circa 120 mila euro. L’elenco. Carneval Paganico e Marlia; Centro Culturale Compitese per la Mostra delle Camelie; Marciatori Marliesi Marcia delle Ville; Panathlon Club Lucca con Slurp, attività motoria nelle scuole dell’infanzia; Cicli Carube cicloturistica La Vinaria; ETS Amici del libro; Associazione culturale Ponte; Lucca Blues Festival; Associazione Wom; ASD Gosp Slam; ASD Michela Fanini con il Giro della Toscana internazionale femminile; Gruppo Sportivo Camigliano; ASD Canapino; Kosmoplane; ASD Focolaccia Sci Fondo Lucca; Filarmonica ‘G.

"Capannori: Contributi Comunali per Eventi Culturali e Sportivi di Pubblico Interesse" - "Capannori: Contributi Comunali per Eventi culturali e sportivi di Pubblico Interesse" - Il Comune di Capannori sostiene con contributi 35 associazioni e enti del terzo settore per eventi culturali, sportivi e educativi di pubblico interesse. lanazione

Turismo, Onorato: Roma da record con grandi eventi come Piazza Siena - Turismo, Onorato: Roma da record con grandi eventi come Piazza Siena - Roma, 25 mag. (askanews) – Crescita dell’economia, sviluppo delle infrastrutture, posti di lavoro, promozione della cultura, incentivo alla pratica sportiva. Sono gli effetti multidimensionali del tur ... askanews

Turismo, Onorato: “Roma da record con grandi eventi come Piazza di Siena e concerti” - Turismo, Onorato: “Roma da record con grandi eventi come Piazza di Siena e concerti” - NewTuscia – ROMA – Crescita dell’economia, sviluppo delle infrastrutture, posti lavoro, promozione della cultura, incentivo alla pratica sportiva. Sono gli effetti multidimensionali del turismo sporti ... newtuscia