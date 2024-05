Cantù riprovaci - ma serve più coraggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) L’Acqua S.Bernardotorna in campo questa sera per gara-4 dopo il ko nella prima trasferta della serie con Udine di venerdì. La prima partita in terra friulana si è conclusa con un netto 76-60 per i padroni di casa. Coach Devis Cagnardi ha commentato la sconfitta in conferenza stampa: "È un peccato perché non abbiamo approcciato neanche tanto male, offrendo dei buoni stop difensivi. Il problema vero è che finiamo a –7 il secondo quarto, con i nostri avversari che segnano 17 punti dopo aver catturato un rimbalzo offensivo". Udine ha attaccato con grande vigore il secondo quarto allungando fino al +8: "Hanno tirato molti più possessi di noi, per il semplice fatto che dopo che abbiamo fatto delle buone difese, loro hanno avuto la possibilità di fare un secondo tiro e questo fa tutta la differenza del mondo - prosegue Cagnardi - Ha tolto a noi fiducia e ha aperto la forbice". Cannon e Alibegovic hanno quindi aperto la ripresa con 9 punti consecutivi e l’APU è volata sul +16.