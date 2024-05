Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna | Oppo-Soares trionfano nel doppio pesi leggeri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Iniziata la terza e ultima giornata dideldinelle acque di; nelle gare della mattinata arriva una soddisfazione per l’Italia, che esulta con il. SPECIALITA’ OLIMPICHE Vittoria per Stefanoe Gabrielproprio in questa gara, che sarà presente per l’ultima volta a Parigi: i due azzurri si confermano tra i migliori della specialità, comandando sin dalle prime battute e chiudendo in 6017”08, resistendo al ritorno degli svizzeri Jan Schaeuble e Raphael Ahumada Ireland (6’q8”13) e degli irlandesi Fintan Mccarthy e Paul O’Donovan (6’18”31). Chiudono invece al dodicesimo posto Luca e Marco Vicino, sesti e ultimi nella finale B del due senza maschile vinta dai neozelandesi Campbell Crouch e Benjamin Taylor. PARAAltro successo per Giacomo Perini nel PR1M1x: una gara costante la sua, andando a staccare metro dopo metro l’australiano Erik Horrie e andando a chiudere in 9’10”46, infliggendo quasi 10 secondi al suo avversario.