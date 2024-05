Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2024 | Oppo-Soares trionfano nel doppio pesi leggeri

Iniziata la terza e ultima giornata di Coppa del Mondo di canottaggio nelle acque di Lucerna; nelle gare della mattinata arriva una soddisfazione per l’Italia, che esulta con il doppio pesi leggeri. SPECIALITA’ OLIMPICHE Vittoria per Stefano Oppo e Gabriel Soares proprio in questa gara, che sarà presente per l’ultima volta a Parigi: i due azzurri si confermano tra i migliori della specialità, comandando sin dalle prime battute e chiudendo in 6017”08, resistendo al ritorno degli svizzeri Jan Schaeuble e Raphael Ahumada Ireland (6’q8”13) e degli irlandesi Fintan Mccarthy e Paul O’Donovan (6’18”31).

oasport