Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan | Pimenta sorride nel K1 100 - sorpresa Fisher su Carrington nel K1 500 donne

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Iniziata la terza giornata dideldidi scena a, in Polonia. Altre sette le gare definite in questa mattinata, con l’Italia che guarda attentamente in vista dei prossimi Europei. SPECIALITÀ OLIMPICHE Nel K1 1000 è Fernandore: il bronzo a Tokyo si prende il successo in 3’36”28, avanti al tedesco Jakob Thordsen e allo svedese Martin Nathell, in una gara comunque corsa a ritmi non troppo alti. K1 500che vede il dominio neozelandese, ma non quello che ti aspetti: Aimee(1’54”04) batte al fotofinish Lisa, campionessa olimpica in carica, che si arrende per soli cinque centesimi. Terza la polacca Anna Pulawska. C1 1000 uomini che vede il trionfo del polacco Wiktor Glazunow, dominando la sua proba in 4’06”61. Alle sue spalle il giovane tedeco David Bauschke, dietro di quasi tre secondi, terzo il polacco Lukasz Witrowski.