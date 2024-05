Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2024 | disputate le finali sui 5000 metri

Iniziata la terza giornata di Coppa del Mondo di canoa velocità di scena a Poznan, in Polonia. Altre sette le gare definite in questa mattinata, con l’Italia che guarda attentamente in vista dei prossimi Europei. SPECIALITÀ OLIMPICHE Nel K1 1000 è Fernando Pimenta a sorridere: il bronzo a Tokyo si prende il successo in 3’36”28, avanti al tedesco Jakob Thordsen e allo svedese Martin Nathell, in una gara comunque corsa a ritmi non troppo alti.

Seconda giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Poznan in archivio. Appuntamento senza l’Italia, che si è concentrata sugli imminenti Europei, mentre quest’oggi sono state disputate altre sette finali. SPECIALITÁ OLIMPICHE K1 200 femminile che vede il dominio cinese: vittoria di Mengdie Yin in 41”50, avanti alla connazionale Nan Wang a cui rifila più di sette decimi, terzo posto per la polacca Katarzyna Kolodziejczyk.

