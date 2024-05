Cannes - vince la storia d’amore di Anora

(Di domenica 26 maggio 2024) Cinema . Il film di Sean Baker si aggiudica a sorpresa la Palma d’oro. Niente da fare per gli italiani «Parthenope» e «Marcello mio». A mani vuote anche Coppola e Cronenberg. All’iraniano Rasoulof il Premio speciale della giuria.

Bella Hadid regina a Cannes 2024: saluta il Festival con un abito vintage con la schiena nuda - Bella Hadid regina a cannes 2024: saluta il Festival con un abito vintage con la schiena nuda - Bella Hadid incanta il Festival di cannes 2024: la modella ha stupito tutti sulla Croisette sfoderando abiti dal forte significato politico alternati a ... fanpage

Anora, Sean Baker e la Palma d'Oro: il cinema americano è morto, il cinema americano è vivo - Anora, Sean Baker e la Palma d'Oro: il cinema americano è morto, il cinema americano è vivo - Il riconoscimento (meritato) di cannes a Sean Baker è sintomatico: il cinema USA è in crisi d'identità, e per salvarsi non guarda più ai grandi numi tutelari (Coppola, Cronenberg), bensì alle nuove vo ... movieplayer

Palma d'Oro a film Anora di Sean Baker - Palma d'Oro a film Anora di Sean Baker - Al 77° Festival di cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, la Palma d'Oro per miglior film ad 'Anora' di Sean Baker.vince la comicità targata Usa. All'indiano Kapadia il Grand Prix: ... servizitelevideo.rai