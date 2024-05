Cannes 2024 spiazza tutti | la Palma d’Oro va a sorpresa ad Anora di Sean Baker Ecco tutti i premi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Con un verdetto che haato i film giusti ma nei posti sbagliati si è concluso il 77° Festival di. “Un film che ci ha sollevato il cuore” ha dichiarato la presidente di giuria Greta Gerwig assegnando laallo statunitensedi, una commedia brillante, con tratti di pochade, che tocca l’amore “impossibile” tra una giovane prostituta uzbeka e il figlio di un oligarca russo sotto i grattacieli di Manhattan. Acclamato da pubblico e critica ma certamente non il migliore in lizza, ha comunque raccolto i favori anche della giuria di cui faceva parte, come noto, anche il nostro Pierfrancesco Favino (che evidentemente non è riuscito a farare Parthenope di Paolo Sorrentino rimasto senza). Apprezzato per delicatezza e profondità, All We Imagine As Light dell’indiana Payal Kapadia si è guadagnato il Grand Prix: un solido film tra il dramma e il realismo magico su tre donne di Mumbay che lavorano in ospedale ma che attraverso un viaggio danno corpo ai loro desideri nascosti e repressi nella città.