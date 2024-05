Cannes 2024 - le pagelle dell’ultima serata | trionfano le donne 1 - l’abbraccio Coppola-Lucas 8

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 26 maggio 2024) Ultimo red carpet per il Festival di, che è giunto al termine. Trionfo delle, in ogni senso: Karla Sofía Gascón ha vinto il premio come Miglior Attrice insieme a Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz per Emilia Pérez di Jacques Audiard, che ha ricevuto anche il Premio della Giuria. Grande emozione perdi Francis Forde George: “Fiero di essere tuo amico”. Nessun premio, invece, per Paolo Sorrentino e il suo Parthenope. La Palma d’Oro della settantasettesima edizione va ad Anora. Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz. Voto: 10 Fonte: Getty ImagesKarla Sofía Gascón trionfa aUn ex aequo tutto al femminile a: Karla Sofía Gascón è la prima trans nella storia del Festival ad avere vinto il Premio di Miglior Attrice, insieme ad Adriana Paz, Zoe Saldana, e Selena Gomez. La Gascón, visibilmente commossa, si è lanciata in un discorso di apertura e di unione e inclusività sul palco, dopo aver ricevuto il premio per Emilia Pérez.