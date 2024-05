Cannes 2024 | la classifica dei look che hanno vinto sul red carpet

(Di domenica 26 maggio 2024) La 77esima edizione del Festival di, tra alti e bassi stilistici, è giunta al termine. Come ogni stagione, il Redè stato palcoscenico di abiti dall’eleganza ricercata come di scelte (fin troppo) audaci. Le attrici e modelle cheinfiammato la Croisetteoptato per design all’apparenza semplici, ma dal colpo di scena dietro l’angolo. Chi con messaggi nascosti, trasparenze inaspettate, cascate di strass o scolli imponenti: ora che il Festival si è concluso anche la moda è pronta a stilare le proprie classifiche. La top ten di stile diè qui, ecco chi hacon il miglioresul red. 10. Chiara Mastroianni Aarriva con un film, Marcello Mio, in cui si è calata nelle vesti del padre, mentre sul Redsi è confermata l’icona di stile che è sempre stata.

