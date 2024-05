Cannes 2024 - Karla Sofia Gascon miglior attrice | “Dedico il premio alle persone trans che soffrono”

Era partita con il vento in poppa, "Anora", commedia dell'americano Sean Baker, che ha conquistato la Palma d'Oro assegnata dalla Giuria presieduta da Greta Gerwig. Un esito per il Concorso di Cannes 77 che mette tranquilli soprattutto quelli che speravano in un Palmares che desse conto della varietà di forme espressive e generi che hanno caratterizzato questa edizione. firenzepost

Il Premio speciale del 77/o Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura, assegnato dalla giuria presieduta da Greta Gerwig, è stato vinto dal film The seed of the sacred fig (Il seme del fico sacro) di Mohammad Rasoulof.

quotidiano