Canederli allo speck | facili e saporiti - ottimi per riciclare il pane stantio!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 maggio 2024) Isono una ricetta tipica altoatesina, deliziosa e saporita, soprattutto in questa versione con lo. È un piatto della cucina povera, che povera non è, soprattutto in fatto di appagamento e golosità; ma così vengono identificate tutte quelle preparazioni a base di ingredienti semplici, economici e del mondo pastorizio o contadino. Sicuramente è frutto dell’astuzia e della sagacia delle massaie di un tempo, che sapevanogli alimenti e non sprecavano inutilmente il cibo. In questo caso, ad esempio, uno dei protagonisti principali è ilraffermo.