Can Yaman, l’affascinante Francesco Demir nella serie tv Viola come il Mare 2, ammette di voler tornare in tv con un nuovo progetto insieme a Francesca Chillemi. comingsoon

Can Yaman concentrato sul progetto Sandokan ma alcuni fan sono perplessi, ecco perché - Can yaman concentrato sul progetto Sandokan ma alcuni fan sono perplessi, ecco perché - Can yaman è decisamente preso dal progetto di Sandokan e si è calato nel ruolo della Tigre della Malesia, forse fin troppo. Alcuni fan sono perplessi, l'attore turco si sta montando la testa comingsoon

Can Yaman tra Sandokan e nuovi spot: a quanto ammonta il suo Patrimonio - Can yaman tra Sandokan e nuovi spot: a quanto ammonta il suo Patrimonio - Can yaman sta conoscendo un successo straordinario e anche le sue casse ne risentono positivamente, ecco il patrimonio dell'attore. myluxury

Can Yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti, Viola come il Mare 3 non si farà - Can yaman e Francesca Chillemi ai ferri corti, Viola come il Mare 3 non si farà - Sembra che vi siano diversi malumori tra Can yaman e Francesca Chillemi e che il progetto della terza stagione di Viola come il Mare non vedrà la luce. comingsoon