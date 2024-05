Campione del mondo a 20 anni | quando Tyson demolì Berbick

Chiusura col botto per l’Italia ai Campionati Mondiali Youth 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Nella penultima giornata della manifestazione è arrivato infatti un risultato storico per il movimento azzurro della pesistica olimpica, con Sara Dal Bò che ha trionfato nei -81 kg diventando la prima donna italiana a vincere un titolo iridato Under 17.

