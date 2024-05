Campi Flegrei - Salvini | Nel piano casa anche le assicurazioni Niente esodo

(Di domenica 26 maggio 2024) “Io lavorerei per mettere in sicurezza le case, non per far andare via la gente. Poi è chiaro che sul, che avràuna seconda tr, ci saràun intervento sulla messa in sicurezza, sullee quello sarà fondamentale”. Così il leader della Lega Matteoha risposto a chi gli chiedeva un parere sulle recenti dichiarazioni del ministro Musumeci sul bradisismo ai. Quanto alla possibilità di fare ricorso al sisma bonusha detto: “Capisco le difficoltà degli sfollati – ha detto – non è una delega mia, io rispondo di quello che posso fare direttamente. Chiederò ai miei colleghi ministri che ne hanno la competenza di fare in fretta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

La situazione in Ucraina e Medio Oriente, l’attentato al premier slovacco Fico, ritorno dell’antisemitismo, ma anche le infrastrutture strategiche e il Piano Mattei sono stati al centro del Consiglio supremo di Difesa, che si è riunito oggi al Quirinale, sotto la presidenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, con il premier Giorgia Meloni, i ministri Tajani, Crosetto, Piantedosi, Giorgetti, Urso, il sottosegretario Mantovano, il capo di stato maggiore Cavo Dragone, il consigliere per gli Affari del Consiglio supremo di difesa, Garofani, e il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Zampetti. secoloditalia

Oggi giornata particolare ad Appiano Gentile, non solo per la grigliata che ha seguito l’allenamento. L’Inter ne ha approfittato anche per un evento con i partner. LE ATTIVITÀ – Tre giorni a Verona-Inter e oggi è andato in scena un allenamento mattutino ad Appiano Gentile. inter-news

Crollo alla Savio, il Comune di Ancona: «Piano da 1,4 milioni per verifiche e lavori. Ma le scuole sono al sicuro» - Crollo alla Savio, il Comune di Ancona: «piano da 1,4 milioni per verifiche e lavori. Ma le scuole sono al sicuro» - anche se la parte esterna è in alto mare e la scadenza del 31 luglio si avvicina. Restyling concluso alla materna Garibaldi di via Torrioni, costata 1,4 milioni, di cui 934mila garantiti dal Pnrr. E ... corriereadriatico

Francia, Deschamps attende Maignan: il piano per il recupero - Francia, Deschamps attende Maignan: il piano per il recupero - Dopo l'infortunio riportato in allenamento, l'obiettivo di Mike Maignan è quello di accelerare il recupero per presentarsi in Germania e intraprendere ... footballnews24

Endless love episodi 2^ stagione: Emir scopre che Kemal sa di essere il padre di Deniz - Endless love episodi 2^ stagione: Emir scopre che Kemal sa di essere il padre di Deniz - Emir in un video sente Kemal dire: 'Emir non saprà che io conosco la verità e gli porterò via tutto ciò che possiede' ... it.blastingnews