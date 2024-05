Campi Flegrei - Salvini | Nel piano casa anche le assicurazioni Niente esodo ma messa in sicurezza degli alloggi

(Di domenica 26 maggio 2024) “Io lavorerei per mettere inle case, non per far andare via la gente. Poi è chiaro che sul, che avràuna seconda tr, ci saràun intervento sullain, sullee quello sarà fondamentale”. Così il leader della Lega Matteoha risposto a chi gli chiedeva un parere sulle recenti dichiarazioni del ministro Musumeci sul bradisismo ai. Quanto alla possibilità di fare ricorso al sisma bonusha detto: “Capisco le difficoltàsfollati – ha detto – non è una delega mia, io rispondo di quello che posso fare direttamente.

Pappè è stato fermato in aeroporto a Detroit per due ore prima di ricevere il via libera per entrare negli Stati Uniti. "Sostiene Hamas?". The post Anche lo storico Pappè minaccia la sicurezza di Usa e Israele appeared first on InsideOver. it.insideover

“È con misure di welfare comunale e di dialogo sociale, non criminalizzando le persone che un Governo dovrebbe agire di fronte a comportamenti che affondano le proprie radici nella disuguaglianza sociale ed economica”. Questo in sintesi il pensiero dell’associazione Antigone e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) sul nuovo ddl sicurezza in discussione in Parlamento (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”). lanotiziagiornale

Roma, 21 maggio 2024 – Con oltre 3mila vittime sulle strade italiane ogni anno, gli incidenti sono la prima causa di morte nei giovani di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Per questo risulta fondamentale approfondire il tema della sicurezza stradale come fondamentale pilastro di una società consapevole e responsabile, sensibilizzando l'opinione pubblica, soprattutto i giovani, sulle buone pratiche dell’educazione stradale e sui principali rischi alla guida, dalla distrazione all’assunzione di sostanze alteranti. quotidiano

Sicurezza nucleare e alimentare al centro del vertice sul Bürgenstock - sicurezza nucleare e alimentare al centro del vertice sul Bürgenstock - Il presidente russo Vladimir «Putin non solo vuole disturbare il Vertice per la pace e fa ogni sforzo per farlo, ma ha anche paura di ciò che il Vertice può portare. Il mondo è in grado di… Leggi ... informazione

Marsala-Trapani: sanzionati due buttafuori per mancata iscrizione agli appositi elenchi e il titolare e sospensione per un locale malfamato - Marsala-Trapani: sanzionati due buttafuori per mancata iscrizione agli appositi elenchi e il titolare e sospensione per un locale malfamato - La Polizia di Stato di Marsala ha sanzionato due buttafuori e il titolare di licenza di Pubblica sicurezza per il mancato preavviso dell'utilizzo del personale, peraltro non iscritto negli appositi el ... lamilano

IndyCar | Primo aggiornamento sulle condizioni meteo in vista della Indianapolis 500 2024 - IndyCar | Primo aggiornamento sulle condizioni meteo in vista della Indianapolis 500 2024 - La giornata della Indianapolis 500 è iniziata presto con la prevista preoccupazione per la pioggia. Il comunicato ufficiale dell'IMS ... p300