Camera di commercio di Napoli - associazioni storiche in campo | Siamo con la Regione

A FIRENZE - Pitti Pizza & Friends: il gemellaggio tra Campania e Toscana si celebra con i prodotti tipici - A FIRENZE - Pitti Pizza & Friends: il gemellaggio tra Campania e Toscana si celebra con i prodotti tipici - Per la Campania: Brandi napoli, I Due Fratelli, Angelo e Diavolo ... e culturale a ingresso gratuito realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, regione Toscana, regione Campania, Camera di ... napolimagazine

Regionali 2025, Salvini: "Il centrodestra scelga nome unitario". Domani tappa a Salerno - Regionali 2025, Salvini: "Il centrodestra scelga nome unitario". Domani tappa a Salerno - ma ora per napoli e Campania si può aprire una nuova stagione, un nuovo rinascimento e la Lega finalmente per la prima volta ci sarà per governare la splendida terra di Campania, come in altre regioni ... salernotoday

Sciame sismico ai Campi Flegrei, la Basilicata pronta ad accogliere la popolazione in caso di emergenza - Sciame sismico ai Campi Flegrei, la Basilicata pronta ad accogliere la popolazione in caso di emergenza - Giovanni Di Bello, dirigente della Protezione Civile della Basilicata, promuove l'accoglienza nella sua regione nel caso in cui si dovesse presentare un terremoto pericoloso a napoli ... internapoli