Calzona | Speravo di poter dare di più - Napoli è nel mio cuore

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFinisce il campionato e, quella di stasera, è l’ultima conferenza post gara di mister Francescoche, domani, si impegnerà a pieno titolo per la Slovacchia: “Non ho mai pensato di dimettermi, non ne ho mai avuto motivo. Io ho trovato una brutta atmosfera, e l’uscita dalla Champions ha dato un contraccolpo ancora più forte. E, in campionato, non abbiamo avuto la forza di vincere le partite: abbiamo, inoltre una media molto alta di gol subiti rispetto alle occasioni concesse. Il lato positivo è che abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo concretizzato quasi mai“. “I giocatori non è che sono scarsi o forti, possono essere adatti o meno adatti. Lindstrom, per esempio, è un giocatore forte, ma non è adatto ad una squadra che gioca in trenta metri.