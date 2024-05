Calzona | Se mi fossi dimesso - avrei messo in difficoltà la società A Castel Volturno solo confront - è normale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024) La conferenza stampa dial termine di Napoli-Lecce 0-0. Cosa è cambiato dopo la sconfitta in casa contro l’Atalanta? «L’uscita dalla Champions è stato un contraccolpo. Dover vincere ogni domenica ha pesato tantissimo, non abbiamo avuto la forza di vincere le partite. Abbiamo una media altissima di gol presi sulle occasioni degli avversari. Questo sicuramente ci ha creato dei problemi. Anche oggi abbiamo concesso qualcosa al Lecce, anche se creiamo tantissimo». Il futuro di questo gruppo. «I giocatori possono essere adatti o meno adatti, di certo non sono giocatori scarsi. Lindstrom è un giocatore forte, con caratteristiche non adatte a squadre come il Napoli che giocano negli ultimi 30 metri. Magari cambia squadra e si trova meglio.