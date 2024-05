Calzona saluta Napoli | le parole su Di Lorenzo

(Di domenica 26 maggio 2024) Iltermina la stagione con un pareggio. Mister Francescogli azzurri nel post gara. Si è chiuso con un pareggio la stagione per ildi Francesco. La squadra azzurra non è andata oltre il punteggio di 0-0 nell’ultimo turno di Serie A contro il Lecce di Luca Gotti. Dopo l’emblematico Scudetto vinto nella passata stagione, la formazione partenopea termina questa annata sportiva da decima in classifica e di conseguenza fuori da qualsiasi competizione europea dopo 14 anni consecutivi nei tornei continentali.nel post match Al termine della gara, il tecnico del, Francesco, si è fermato ai microfoni di Dazn per il consueto post gara: “E’ stata una partita sulla falsa riga delle altre, purtroppo mi dispiace ma non voglio essere ripetitivo.

