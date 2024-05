Calciomercato Napoli - svolta incredibile per Kvara | da Parigi allarmano tutti

(Di domenica 26 maggio 2024), non solo Osimhen vicino alla cessione. Allarmetskhelia: dapronti a sborsare una grossa cifra. Mancano ormai poco al calcio d’inizio di-Lecce, ultima gara del campionato di Serie A. Sicuramente ci si aspettava un epilogo diverso. Ilchiuderà verosimilmente la stagione al decimo, o al massimo al nono posto. Un risultato a dir poco insoddisfacente. Ecco quindi che in estate potrebbe prendere il via, in estate, una totale rivoluzione. I primi passi sono stati mossi in ambito dirigenziale. Manna sarà il nuovo direttore sportivo.

Ginnastica ritmica, Europei: oro ai cerchi per le azzurre, per l'Italia 6 medaglie - Ginnastica ritmica, Europei: oro ai cerchi per le azzurre, per l'Italia 6 medaglie - Le azzurre della ritmica vincono l'oro nella finale ai 5 cerchi agli europei di Budapest. Dopo l'argento nel concorso generale e il secondo posto nel team ranking, Alessia Maurelli, Martina Centofanti ... napolimagazine

Conte pronto a scuotere il Napoli: con lui non si dorme più - Conte pronto a scuotere il napoli: con lui non si dorme più - Il carisma del top manager e il piglio del leader in campo: il tecnico è una garanzia anche sul fronte mercato ... corrieredellosport

CDS - Napoli, Di Lorenzo potrebbe restare in azzurro, Conte può convincerlo a cambiare idea - CDS - napoli, Di Lorenzo potrebbe restare in azzurro, Conte può convincerlo a cambiare idea - napoli - Secondo Il Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del napoli, potrebbe cambiare idea e restare in azzurro se dovesse firmare Antonio Conte come allenatore: "Conte è una ... napolimagazine