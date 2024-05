Calciomercato Napoli - salta la Premier League per Osimhen | destinazione a sorpresa

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilè pronto a salutare Victorin vista della prossima stagione. Le ultime sull’addio dell’attaccante azzurro. Ilprepara una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Il club azzurro non è affatto felice dell’andamento della squadra nella stagione in corso, motivo per il quale saranno apportati diversi cambiamenti. Tra questi, rientrano ovviamente le cessioni con diversi pezzi da novanta che son pronti a dire addio alla causa partenopea. Tra questi c’è ovviamente Victor, ormai sempre più lontano dall’Italia in vista dei prossimi anni. L’attaccante azzurro non riuscito a replicare l’ottima stagione che ha portato allo scudetto, motivo per il quale la sua esperienza appare ormai ai titoli di coda. Oltre a ciò, anche l’inserimento della clausola da ben 120 milioni nel contratto suona come un “campanello d’addio”. Non a caso, il neo direttore sportivo Manna dovrà occuparsi di “sistemare” il calciatore per assicurare al club una grossa somma di denaro da reinvestire poi sul mercato.

