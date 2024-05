Calciomercato Como - obiettivo Audero | ecco l’offerta alla Sampdoria

(Di domenica 26 maggio 2024), Emilè il primoper rinforzare la squadra per la prossima Serie A:Ilha scelto Emilcome prossimo portiere. Come riportato da Tuttosport, il portiere italo-indonesiano è il primodei lariani e della proprietà indonesiana degli Hartono. Il portiere oggi giocherà la sua ultima .

Nonostante si sia ancora a maggio, iniziano già a circolare le prime voci e indiscrezioni in merito al mercato che verrà per la Sampdoria. calciomercato

Emil Audero è vicino al Como. Il portiere dell’Inter sarebbe vicino al passaggio alla squadra neopromossa in Serie A Emil Audero, portiere dell’Inter, è uno dei principali indiziati a lasciare il club neroazzurro. L’ex estremo difensore della Sampdoria, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe già una destinazione molto probabile. calcionews24

Pagina 3 | Inter, diktat Oaktree a Marotta: si vende il futuro. Inzaghi vede i dirigenti - Pagina 3 | Inter, diktat Oaktree a Marotta: si vende il futuro. Inzaghi vede i dirigenti - Serve fare cassa, la nuova proprietà vuole vedere l'attivo. Il tecnico chiede di tenere tutti, serve cedere tutti i giovani di talento: i nomi ... tuttosport

TS – Inter, c’è il Como nel futuro di Audero. Spunta l’alternativa a Bento - TS – Inter, c’è il como nel futuro di audero. Spunta l’alternativa a Bento - Uno dei nomi in uscita dall'Inter in estate è Emil audero, sul quale il como nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente. Scrive infatti Tuttosport: "Robert e Michael Hartono, fratelli ... fcinter1908

Inter, Audero ai saluti: il Como in pressing - Inter, audero ai saluti: il como in pressing - Ultima partita di campionato, dove l'Inter neo campione d'Italia saluterà quest'edizione della Serie A in trasferta a Verona. Nerazzurri che adotteranno un ... footballnews24