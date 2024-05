Calciomercato Cagliari | pronto il riscatto di Oristanio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Salvezza conquistata in Serie A, ma addio a Claudio Ranieri. È un saliscendi di emozioni quello che stanno vivendo i tifosi sardi che, adesso, dovranno guardare con ottimismo alla prossima stagione sperando nella continuazione dell’ottimo lavoro messo in campo dal tecnico romano. Il primo colpo diche ilpotrebbe piazzare è ildi Gaetano. Inter permettendo, ovviamente.potrebbe rimanere in Sardegna (Credit foto – pagina FacebookCalcio)Voglia di tenere in Sardegna un giovane talentuoso che in questa stagione è stato fermato, troppo spesso, dagli infortuni. Ildovrà attendere, ovviamente, la nomina del nuovo allenatore, ma la via in questo senso sembra essere stata tracciata: Gaetanodovrebbe esseredall’Inter versando nelle casse nerazzurre 4 milioni di euro. Attenzione, però, perché i meneghini potrebbe avvalersi dell’opzione di controper annullare l’offerta dei rossoblù.