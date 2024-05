Calciomercato – Amrabat apre al Milan? Le sue parole fanno pensare che…

Nicolò Schira a Telelombardia ha parlato di calciomercato del Milan e in particolare di Amrabat, possibile obiettivo per il centrocampo. pianetamilan

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto sul calciomercato del Milan. Per il centrocampo sale il nome di Amrabat della Fiorentina. pianetamilan

Fiorentina, Amrabat: “Rimanere al Manchester United è una possibilità” - Fiorentina, amrabat: “Rimanere al Manchester United è una possibilità” - Sofyan amrabat sembrava destinato a rientrare alla Fiorentina in estate, ma il suo futuro potrebbe adesso cambiare. Infatti, il centrocampista marocchino è ... footballnews24

"Amrabat come il miglior Gattuso", l'investitura di Scholes per un giocatore in saldo: prezzo e a chi piace - "amrabat come il miglior Gattuso", l'investitura di Scholes per un giocatore in saldo: prezzo e a chi piace - Con un colpo di coda, ten Hag ha salvato la stagione sua e del Manchester United, battendo i rivali del City nella finale della FA Cup e regalando la 13esima coppa. calciomercato

Calciomercato Fiorentina: novità importanti su Palladino e Amrabat - calciomercato Fiorentina: novità importanti su Palladino e amrabat - In quest'articolo ci concentriamo sulle ultimissime notizie sul versante allenatore e futuro di amrabat. Sky rivela la notizia clamorosa sul futuro di Palladino e la Fiorentina Secondo quanto rivelato ... news.superscommesse