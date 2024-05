Calcio | Serie A - Atalanta-Torino 3- - nerazzurri quarti e niente Champions per la Roma

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo, 26 mag. (Adnkronos) – L’inarrestabile, dopo il successo in Europa League, festeggia al meglio in casa contro il, cala il tris, vince 3-0, e si regala il momentaneo quarto posto inA con 69 punti, superando il Bologna fermo a 68 e quinto, d portandosi a -2 dalla Juve terza, con il recupero da giocare con la Fiorentina il prossimo 2 giugno, a campionato terminato. Il successo della squadra di Gasperini fa sfumare la possibilità di mandare sei squadre italiane inLeague con lache perde l’occasione e dovrà accontentarsi dell’Europa League. Ilresta nono con 53 punti al pari del Napoli che non è andato oltre lo 0-0 in casa con il Lecce e con la squadra di Juric che può ancora sperare di andare in Conference League se la Fiorentina la vincerà nella finale del 29 maggio.

