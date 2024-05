(Di domenica 26 maggio 2024) Finisce 3-4 al BMO Field, decisivo Santos al 93'(CANADA) - Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate per ilFC nella Major Soccer League. Davanti al proprio pubblico, la formazione canadese è stata sconfitta per 4-3 da, alla sesta vittoria di fila: ai padroni di casa .

L’ultima nottata NBA ci dice che i Boston Celtics sono la squadra migliore della Lega, almeno in regular season. La squadra di Joe Mazzulla è ormai sicura di avere il miglior record stagionale grazie al successo netto sugli Oklahoma City Thunder per 135-100, salendo a 60-16 con sei partite ancora da giocare: nessuno come loro con Minnesota, Denver e proprio OKC che non possono più riprenderli. oasport

Giornata storta per l’ex capitano del Napoli Insigne e per il suo Toronto, sconfitta e maxi rissa in campo: ricostruzione di quanto accaduto Insigne sta giocando la sua seconda stagione (e mezza, se consideriamo anche i primi sei mesi nel 2022) da calciatore del Toronto FC in MLS. spazionapoli

Calcio: Mls. Insigne non basta, Toronto ko con Cincinnati - Calcio: Mls. Insigne non basta, toronto ko con Cincinnati - Finisce 3-4 al BMO Field, decisivo Santos al 93' toronto (CANADA) (ITALPRESS) - Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate per il toronto FC ... sport.tiscali

MLS, Insigne non basta al Toronto: l’Inter Miami vince senza Messi - MLS, Insigne non basta al toronto: l’Inter Miami vince senza Messi - Orfano di Bernardeschi, squalificato per somma di ammonizioni, il toronto FC cade in casa, sconfitto 4-3 da Cincinnati: il rigore di Insigne nel finale era valso il 3-3, una mera illusione prima del ... derbyderbyderby

MLS, rissa tra Toronto e New York: coinvolti anche Bernardeschi e Insigne - MLS, rissa tra toronto e New York: coinvolti anche Bernardeschi e Insigne - Brutte scene al termine di toronto-New York City, match valido per la 12ª giornata di MLS. Dopo il triplice fischio dell'arbitro è infatti andata in scena una grande rissa tra le due squadre, che ha ... gianlucadimarzio