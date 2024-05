(Di domenica 26 maggio 2024) InCategoria per restarci. Il motto coniato subito dopo la vittoria negli spareggi-promozione sul Livorno 9 giocata sul neutro di Pietrasanta due stagioni fa, successo che di fatto spalancava alla promozione sul palco della. La società rossoblù dopo un primo impatto tribolato ha reagito e in corso d’opera si è riordinata raggiungendo l’obiettivo salvezza con qualche giornata d’anticipo sulla fine del campionato. I vertici societari dopo essersi riordinati con l’elezione a presidente di Lorenzo Bergamaschi che continuerà a “godere“ dell’appoggio incondizionato di Paolo Marconi e del supporto del nuovo responsabile dell’area tecnica Stefano, stanno già lavorando per costruire una squadra in grado di dare battagliastagione 2024/25 ai piani nobili della classifica. Una cosa sembra essere certa. Ilricomincia dal tris Giacomo Filippi, Simone Occhipinti e Carlo Capo, il fantasista viareggino ha voglia di continuare a lavorare per la nobile causa rossoblù a precise condizioni, chiedendo ladi tutti i migliori

Calcio, In Prima tiene banco il mercato. Il Mulazzo di Strata conferma lo zoccolo duro. Nella lista dei desideri i nomi di sei giocatori - Calcio, In prima tiene banco il mercato. Il mulazzo di Strata conferma lo zoccolo duro. Nella lista dei desideri i nomi di sei giocatori - In prima Categoria per restarci. Il motto coniato subito dopo la vittoria negli spareggi-promozione sul Livorno 9 giocata sul neutro di Pietrasanta due stagioni fa, successo che di fatto spalancava al ... msn

Prima, la top 11 stagionale: Bacci certezza, triangolo rossoblù eroico - prima, la top 11 stagionale: Bacci certezza, triangolo rossoblù eroico - Idealizziamo il migliore undici della stagione 23/24 di prima: De Masi e Mangoni due muri, Benedetto e Carlesi centrocampisti goleador Terminata la stagione delle pistoiesi di prima Categoria, è il mo ... pistoiasport

Calcio In Prima ricambio generazionale in casa Mulazzo Marconi passa il testimone Bergamaschi presidente - Calcio In prima ricambio generazionale in casa mulazzo Marconi passa il testimone Bergamaschi presidente - Il mulazzo della prima Categoria cambia guida con l'arrivo di Lorenzo Bergamaschi come nuovo presidente, sostituendo Paolo Marconi. Una nuova generazione si affaccia nella gestione del club, mantenend ... lanazione