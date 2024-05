Calcio | Gasperini - ‘Napoli? Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora’

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così,sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. E’ evidente che da parte di De Laurentiistanti anni che ha degli apprezzamenti molto positivi e belli per me e questo non lo nego e mi fa molto piacere, ma io credo che io ero nei suoi pensieri con tanti altri allenatori e credo che il Napoli farà la sua scelta. Ioun allenatoree quindi loancora. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, neconvinto, perchè ha già una grossa base”. Lo a detto il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroa Sky dopo il successo 3-0 sul Torino.

Calcio: Napoli-Lecce 0-0 - calcio: Napoli-Lecce 0-0 - Napoli-Lecce 0-0. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (40' st Mazzocchi), Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (19' st Osimhen); Politano (1' st Ngonge), Simeone (1' st Raspadori), ... ansa

Con i pugliesi già salvi gli azzurri non trovano la vittoria che poteva portarli in Conference League - Con i pugliesi già salvi gli azzurri non trovano la vittoria che poteva portarli in Conference League - Svanisce anche l'ultima remota possibilità di entrare in una coppa europea per il Napoli che al Maradona conclude la stagione senza reti contro un Lecce già salvo. Primo tempo senza grandi emozioni co ... gazzetta

Verona-inter, le formazioni ufficiali - Verona-inter, le formazioni ufficiali - L'Hellas festeggia la salvezza davanti al proprio pubblico, ospitando la capolista per l'ultima giornata di Serie A: per i nerazzurri sarà la prima partita con proprietà Oaktree ... gazzetta