Calcio femminile C Jesina - ottimo pari a Trento 1-1 che chiude la stagione

(Di domenica 26 maggio 2024) Stesso risultato dell’andata. In vantaggio con Crocioni, 14 i gol in campionato della leoncella, la formazione di casa coglie ilsu rigore JESI, 26 maggio 2024 – Porta a casa un punto lanell’ultima uscitadel campionato di serie C. Crocioni Lo coglie a, 1-1, ed il gol porta la firma della Crocioni che così incrementa il suo bottino personale fissandolo a 14 reti complessive. Per la formazione di casa in rete Rosa su rigore. Mister Casaccia: “Bella prestazione da parte delle ragazze che hanno interpretato molto bene la partita. Dopo unprimo tempo chiuso in vantaggio con il gol di Crocioni abbiamo continuato a giocare creando altre potenziali occasioni senza però sfruttarle. Nella seconda parte del secondo tempo abbiamo sofferto la pressione delche grazie a un rigore ha pareggiato l’incontro.