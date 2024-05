Calcio Eccellenza Toscana La Sinalunghese ha confermato l’allenatore Pezzatini | L’obiettivo è dare continuità al progetto sportivo

IURI PEZZATINI CONFERMATO ALLENATORE DELLA SINALUNGHESE - IURI pezzatini CONFERMATO ALLENATORE DELLA sinalunghese - La U.c. sinalunghese ha confermato mister Iuri pezzatini come allenatore della prima squadra per il campionato di Eccellenza Toscana 2024/25. Lo staff tecnico è stato ampliato con l'arrivo di Simone F ... oksiena

ECCELLENZA. Dirigenti e mister, senesi in azione - ECCELLENZA. Dirigenti e mister, senesi in azione - Le squadre senesi si preparano per la nuova stagione di Eccellenza: cambiamenti di staff al Valentino Mazzola e Asta Taverne, mentre alla Colligiana si attende l'ufficializzazione del nuovo allenatore ... msn

Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola: dopo il ds Pierangioli via anche mister Argilli . Il presidente Pianigiani è già alla ricerca del tecnico - Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola: dopo il ds Pierangioli via anche mister Argilli . Il presidente Pianigiani è già alla ricerca del tecnico - Il Valentino Mazzola ha annunciato la separazione dall'allenatore Stefano Argilli. Il club cerca ora un nuovo tecnico per puntare ai play off. Altre squadre del girone B stanno confermando o cambiando ... msn