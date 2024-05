(Di domenica 26 maggio 2024) Congedo casalingo per lodi Morbioni, nel match con lache è una sorta di ’spareggio’ per ilche sarà sicuro con una vittoria, altrimenti tutto verrà rimandato all’ultima giornata di domenica 2 giugno. Si attende un buon pubblico per salutare e ringraziare le ragazze per lo splendido campionato. Ma dopo 11 vittori di fila la squadra nonfermarsi, mentre la società sta gia lavorando per la prossima stagione. Il via alle 15,30 al Marchini di Castelnuovo Magra, arbitra Merlino di Pontedera, assistenti Barlocco di Legnano e Cappelletti di Lodi. Convocate 18 giocatrici: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lo Vecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Passalacqua, Sansevieri, Scucka e Trentini. Assente solo l’infortunata Vacchino. Al seguito con il patron Conte, il presidente Gogu, i vice allenatori Solinas ed Erbetta, il preparatore dei portieri Aliboni, il preparatore atletico Berretti, la team manager Alberti, la responsabile logistica Pagano, la social manger Maarouf e l’addettobiglietteria Savi.

Calcio C femminile Assalto alla Solbiatese. Lo Spezia Women vuole il quarto posto - Calcio C femminile Assalto alla solbiatese. Lo spezia Women vuole il quarto posto - Congedo casalingo per lo spezia Women di Morbioni, nel match con la solbiatese che è una sorta di ’spareggio’ per il quarto posto che sarà sicuro con una vittoria, altrimenti tutto verrà rimandato all ... msn

Lovecchio spiana la strada alle Aquilotte. Arriva l’undicesima vittoria consecutiva - Lovecchio spiana la strada alle Aquilotte. Arriva l’undicesima vittoria consecutiva - Una doppietta trascina lo spezia Women sul campo del Doccia in un match sempre dominato. L’obiettivo è mantenere il quarto posto ... lanazione

L’Italbeach femminile a Tirrenia per un raduno dal 20 al 24 maggio: Del Duca chiama 20 calciatrici | OneFootball - L’Italbeach femminile a Tirrenia per un raduno dal 20 al 24 maggio: Del Duca chiama 20 calciatrici | OneFootball - Dalle 18 di aprile, alle 20 di maggio: l’obiettivo dichiarato del Ct Emiliano Del Duca era quello di ‘allargare’ il più possibile il bacino delle calciatrici convocabili per la Nazionale di beach socc ... onefootball